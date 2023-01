Leipzig - Eine Radfahrerin ist am Donnerstagmorgen in Leipzig von einem Laster erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Lastwagenfahrer habe nach rechts abbiegen wollen, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage. Ersthelfer hatten die Frau den Angaben zufolge am Unfallort erstversorgt und sie dann in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Angaben machte die Sprecherin zu dem Unfall vorerst nicht.