Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Transporter

Uetze - Ein 59 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall gestorben. Sie wurde am Freitag in der Nähe von Hannover von einem Transporter eines 45-Jährigen angefahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die genaue Unfallursache war am Samstagmorgen noch unklar; die Polizei ermittelt.

Den Angaben nach waren die zwei Männer am Freitagnachmittag auf einer zweispurigen Straße in Uetze in dieselbe Richtung unterwegs. Der 45-Jährige fuhr demnach dann mit seinem Transporter dem Radfahrer auf, der neben die Fahrbahn geschleudert wurde. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Die Kreisstraße war mehrere Stunden gesperrt.