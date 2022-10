Radfahrer stirbt nach Unfall mit Lastwagen

Schapen - Ein 51 Jahre alter Radfahrer, der im Emsland von einem vorbeifahrenden Lastwagen angefahren worden ist, ist im Krankenhaus gestorben. Der Unfall hatte sich am Dienstagmorgen in Schapen ereignet, der Radfahrer erlag am Abend seinen Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 56 Jahre alte Fahrer des Lkw hatte demnach den am rechten Fahrbahnrand radelnden Mann überholt. Als der Lastwagenfahrer wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs wieder auf die rechte Fahrbahn einscherte, wurde der Radfahrer vom Lastwagen getroffen. Der 51-Jährige stürzte. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum Osnabrück geflogen.