Halle - Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Halle schwer verletzt worden. Der 22-Jährige sei am Dienstagmorgen in die Straßenbahngleise in der Fährstraße gestürzt, teilte die Polizei mit. Nach den Angaben vom Dienstag verletzte er sich bei dem Sturz schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Vor Ort sei es während der Behandlung des Verletzten zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen, hieß es weiter.