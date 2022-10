Radfahrer im Gesicht verletzt: Autofahrer flüchtet

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Peine - Ein Radfahrer hat im Gesicht Prellungen und Abschürfungen erlitten, nachdem ihm ein unbekannter Autofahrer in Peine die Vorfahrt genommen hatte. Wie die Polizei mitteilte, missachtete der zu schnell fahrende Autofahrer am Sonntagabend die Rechts-vor-Links Regel. Daraufhin musste der 25-Jährige nach rechts ausweichen, blieb am Bordstein hängen und stieß mit seinem Gesicht gegen eine Hauswand. Der Fahrer des Wagens fuhr einfach weiter.