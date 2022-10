Radfahrer bei Unfall mit Lkw lebensgefährlich verletzt

Schapen - Ein Radfahrer ist im emsländischen Schapen lebensgefährlich verletzt worden, als er von einem vorbeifahrenden Lkw angefahren wurde. Nach Angaben der Polizei fuhr der Lastwagen am Dienstagmorgen in Richtung Ortsausgang, als er den am rechten Fahrbahnrand radelnden Mann überholte. Als der Lastwagen wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs wieder auf die rechte Fahrbahn einscherte, sei der Radfahrer vom Außenspiegel des Lastwagens getroffen worden. Der Radfahrer stürzte. Ein Rettungshubschrauber wurde von den Einsatzkräften angefordert.