Pyrotechnik explodiert in Mehrfamilienhaus in Leipzig

Leipzig - In einer Briefkastenanlage eines Mehrfamilienhauses in Borna ist Pyrotechnik explodiert. Mehrere Fensterscheiben, Wandflächen und die Fahrstuhltür des Hauses wurden dabei am Dienstagabend in dem Haus im Landkreis Leipzig beschädigt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.

Die Polizei nahm in der Nähe einen Verdächtigen fest. Der 27-Jährige war den Angaben zufolge auf einem gestohlenen Fahrrad unterwegs und hatte eine geringe Menge Cannabis bei sich. Unweit des ersten Tatorts ereignete sich noch eine weitere Explosion an einem Briefkasten, die durch die Feuerwehr bekannt wurde. Den Schaden dort bezifferte die Polizei auf 50 Euro. Die Polizei prüft die Zusammenhänge zwischen den Taten.