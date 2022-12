Puppentheater Gera vor Sanierung: Abschiedsvorstellung

Gera - Für das Puppentheater Gera wird der Jahreswechsel auch in baulicher Hinsicht zu einer Zäsur: Im nächsten Jahr sollen Bauarbeiten an der Spielstätte beginnen. Am Mittwochabend will sich das Ensemble mit einem Fest unter dem Motto „Großes Spektakel zum Auszug“ für die Zeit der Bauarbeiten verabschieden. Die Bauarbeiten an dem seit 1967 bestehenden ostthüringischen Puppentheater sollen nach früheren Angaben der Stadt voraussichtlich zwei Jahre dauern. Dabei sollen hauptsächlich Brandschutz und Rettungswege erneuert und die Barrierefreiheit des Hauses verbessert werden. Laut Stadt werden knapp vier Millionen Euro aus Mitteln von Stadt und Bund investiert.

Auf das Ensemble müssen die Zuschauer während der Bauarbeiten nicht verzichten. Es tritt in der ehemaligen Gaststätte im großen Haus des Theaters auf.