Psychisch kranke Mutter soll Tochter aus Fenster geworfen haben

Nürnberg - Eine Mutter in einem psychischen Ausnahmezustand soll in Nürnberg ihre fünf Jahre alte Tochter aus dem Fenster geworfen haben. Das Kind kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag mitteilte.

Zeugen fanden das Mädchen demnach am frühen Montagmorgen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Am Fenster einer Wohnung im zweiten Stock habe die schreiende Mutter gestanden. (afp)