Proteste gegen Fachkräftemangel in Kitas und Horten

Magdeburg - Die Gewerkschaft Verdi hat auf dem Domplatz in Magdeburg mit einer Aktion auf den Fachkräftemangel in Kitas und Horten im Land aufmerksam gemacht. 800 leere Stühle wurden am Mittwoch aufgestellt. Jeder Stuhl stand dabei für fünf fehlende Fachkräfte. Laut Gewerkschaft fehlen 4000 Kräfte an kommunalen Kitas und Horten. „Wir haben in Sachsen-Anhalt im bundesweiten Vergleich den zweitschlechtesten Fachkraft-Kind-Schlüssel in Horten und Kitas“, sagte Johannes Mielke, Verdi-Gewerkschaftssekretär.

Die Belastungen in den Einrichtungen durch immer weiter steigende Kinderzahlen nehmen zu, wie Mielke sagte. Hinzu kommen demnach immer wieder hohe Krankenstände, die die ohnehin schon dünne Personaldecke belasteten. „Die Politik muss ihre Verantwortung gegenüber den Jüngsten in unserer Gesellschaft wahrnehmen und endlich für mehr Personal in den Einrichtungen sorgen“, betonte Mielke.

Der Personalschlüssel in Kindertageseinrichtungen ist Ländersache. Für eine Veränderung der Lage und für mehr Personal braucht es laut Verdi entsprechende Entscheidungen des Landtages.