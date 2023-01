Potsdam Museum kauft Werk von Karl Hagemeister

Potsdam - Das Potsdam Museum hat seine Sammlung mit Kunstwerken des brandenburgischen Impressionisten Karl Hagemeister erweitert und ein neues Landschafts-Gemälde gekauft. Es handelt sich um das um 1891/1893 entstandene Bild „Verschneiter Birkenwald an einem Bachlauf“. Es wurde nach Angaben der Stadt Potsdam mit Hilfe von Fördermitteln für 138.600 Euro erworben. Das Potsdam Museum teilte am Donnerstag mit, die bedeutende Hagemeister-Sammlung werde nun um ein Schlüsselwerk ergänzt. Das Winterbild des in Werder geborenen Malers (1848-1933) soll vom kommenden Jahr an zu sehen sein.

Der Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, Markus Hilgert, sagte laut Mitteilung: „Karl Hagemeister gehört in die erste Reihe der Impressionisten in Deutschland. Gemeinsam mit seinen Künstlerkollegen der Berliner Sezession prägte er den Impressionismus

besonders in Berlin und Brandenburg.“ Die Kulturstiftung, die Ernst von Siemens Kunststiftung und das Kulturministerium Brandenburg unterstützten den Ankauf des Gemäldes.

Hagemeister lebte im Havelland, unternahm aber auch zahlreiche Studienreisen in europäische Länder. Er war Mitglied der Preußischen Akademie der Künste und pflegte unter anderem einen Austausch mit dem bedeutenden Impressionisten Max Liebermann.