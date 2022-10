Popp und Pajor treffen: Turbine verliert gegen Wolfsburg 0:2

Potsdam - Turbine Potsdam hat sich trotz ansprechender Leistung dem großen Favoriten VfL Wolfsburg geschlagen geben müssen. Gegen den deutschen Fußball-Meister verloren die personell geschwächten Brandenburgerinnen am Samstag in der Frauen-Bundesliga mit 0:2 (0:1). Alexandra Popp (19. Minute) und Ewa Pajor (90.+4) erzielten im Karl-Liebknecht-Stadion die Treffer des deutlich überlegenen Double-Siegers.

Potsdam liegt damit nach vier Spieltagen noch ohne Saisonsieg mit nur einem Zähler auf dem vorletzten Platz. Holt Schlusslicht Meppen am Sonntag bei Bayer Leverkusen einen Punkt, droht sogar der Absturz auf den letzten Rang. Wolfsburg bleibt nach dem vierten Sieg souverän Tabellenführer.

Eine Entscheidung von Turbine-Trainer Sebastian Midedeke passte. Im Tor zeigte Jil Frehse bei ihrem Startelf-Debüt eine famose Leistung. Als Vertreterin der nach ihrem Platzverweis beim 1. FC Köln (2:4) gesperrten Stammtorhüterin Vanessa Fischer vereitelte die 18-Jährige mehrfach gute Chancen der Wolfsburgerinnen.

Jill Roord (17.) scheiterte aus kurzer Distanz an Frehse. Auch Popps Kopfball (27.) wurde von der jungen Torfrau entschärft. Jule Brand (43.) brachte den Ball aus kurzer Distanz nicht an Frehse vorbei. Als Turbine in der Schlussphase auf den Ausgleich drängte, war Frehse bei einem VfL-Konter gegen Ewa Pajor (81.) wieder reaktionsschnell zur Stelle. Pajor (88.) traf kurz vor Schluss auch noch den Pfosten, bevor sie mit der letzten Aktion in der Nachspielzeit doch noch auf 2:0 erhöhte.