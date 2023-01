Polizisten ertappen Mann mit rund drei Promille im Auto

Gardelegen - Er wirkte desorientiert, konnte kaum mehr stehen - und saß dennoch am Steuer: In diesem Zustand hat die Polizei in Gardelegen (Altmarkkreis) einen stark betrunkenen 49-Jährigen in seinem Auto ertappt. Er habe am Mittwochabend darin gesessen und stark nach Alkohol gerochen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Eine Atemalkohol-Messung ergab 3,05 Promille. Der Mann räumte ein, zuvor in den Gardelegener Ortsteil Letzlingen gefahren zu sein. Die Polizisten waren auf ihn aufmerksam geworden, weil ihnen der Hund des Mannes herrenlos aufgefallen war. Die Fahrerlaubnis konnte dem 49-Jährigen nicht mehr abgenommen werden, wie es hieß. „Wie sich herausstellte besaß er seit Februar 2022 schon keine mehr.“