Polizeitaucher suchen nach Vater von Fußballprofi Brünker

Aufnahme der Brigach, in der die Polizei im Laufe des Tages nach einem Vermissten suchen will.

Villingen-Schwenningen - Mit einem Hubschrauber und Polizeitauchern ist die Polizei in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) am Mittwoch erneut auf der Suche nach Hinweisen auf den vermissten Vater des Magdeburger Fußballprofis Kai Brünker. Der 61-Jährige war am Abend des 23. Dezember zuletzt in der Innenstadt des badischen Villingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gesehen worden. Seitdem ist er spurlos verschwunden. Rund 100 Polizisten sind bei der großen Suchaktion beteiligt.

Der 61-Jährige verschwand laut Polizei nach einem Gaststättenbesuch gegen 20.30 Uhr. Auf dem Weg nach Hause wollte er den Angaben nach noch bei Bekannten vorbei. Für den Besuch hätte er einen Fluss zwei Mal überqueren müssen, wie ein Sprecher sagte. Beamte würden deshalb entlang und in der Brigach nach Hinweisen auf den Vermissten suchen. „In erster Linie gehen wir von einem Unglück aus, es wird aber in alle Richtungen ermittelt“, so der Sprecher.

Die Polizei hatte die vergangenen Tage bereits mit Rettungshunden und einem Hubschrauber intensiv nach dem Mann gesucht. Zudem wurde versucht, sein Mobiltelefon zu orten. Der Sohn des Vermissten hatte die Bevölkerung über Instagram um Hinweise gebeten. „Jeder Hinweis ist wichtig. Falls jemandem was ungewöhnliches aufgefallen ist, bitte melden“, hatte der Fußball-Profi nach dem Verschwinden seines Vaters geschrieben. Brünker stammt aus Villingen, seit 2020 spielt er für den 1. FC Magdeburg.