Polizeitaucher entdecken Auto in einem See

Lunestedt - Nach einem Hinweis haben Polizeitaucher auf dem Grund eines kleinen Sees im Landkreis Cuxhaven ein Auto entdeckt. Das Fahrzeug in dem Gewässer bei Lunestedt ist bereits stark verwittert und mit Sedimenten bedeckt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein erster Bergungsversuch am Dienstag scheiterte. Dabei war Öl ausgelaufen, das die Feuerwehr beseitigte. Wer das Auto dort versenkt hat, ist laut Polizei noch unklar. Auch, um was für ein Fahrzeug es sich handelt, und wie lange der Wagen schon in dem See liegt, könne erst nach der Bergung geklärt werden.

Wann der nächste Bergungsversuch startet, steht laut Polizei noch nicht fest. Der Hinweisgeber hatte den Beamten gesagt, dass er das Fahrzeug bereits vor vielen Jahren beim Tauchen in dem kleinen See entdeckt hatte. Warum er sich erst jetzt gemeldet hat, konnte die Polizei nicht sagen. Die Ermittlungen dauern an.