Polizeireiter in der Lüneburger Heide unterwegs

Sie sind im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide im Einsatz: Die Polizeireiter kontrollieren, ob die Besucher sich an die Bestimmungen halten. Zwei Verstöße kommen besonders häufig vor.

Wilsede - Polizeireiter Alexander Tammen ist seit dem 14. September in Wilsede im Heidekreis unterwegs. Der Kommissar und sein Kollege Stefan Widera überwachen mit ihren Pferden Galahad und Kurfürst in der Lüneburger Heide die Naturschutzbestimmungen. „Die beiden Hauptverstöße sind das Befahren und Parken mit dem Auto ohne Genehmigung sowie die Leinenpflicht, die nicht beachtet wird“, sagt Tammen. Hunde müssten im Naturschutzgebiet immer an der Leine geführt werden.

Die beiden Polizeireiter achten zudem darauf, dass niemand raucht oder Feuer macht und auch niemand die gekennzeichneten Wege verlässt. „Es ist außerdem verboten, Pilze und Beeren zu sammeln, das wissen viele Besucher nicht“, berichtet der Kommissar, der wie sein Kollege zur Reiterstaffel der Polizeidirektion Hannover gehört. In der Lüneburger Heide sind etliche Kutschen unterwegs - Tammen und Widera überprüfen auch Kutscher und Pferde.

In den Monaten August und September, wenn verstärkt Touristen zur Heideblüte anreisen, sind die Polizeireiter zu zweit oder auch allein im Naturschutzgebiet unterwegs. Und das täglich - auch an den Wochenenden. Ende September kehren Tammen und sein Kollege Widera dann wieder zurück nach Hannover.