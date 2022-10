Polizeigroßeinsatz: Mann wird Haftrichter vorgeführt

Nordhorn - Nachdem ein 30 Jahre alter Mann am Sonntag in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) Passanten mit einem Messer bedroht haben soll, sollte er am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Mann hatte mit einem längeren Messer am offenen Küchenfenster einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus gesessen, wie ein Polizeisprecher sagte. Er habe mit dem Messer herumgefuchtelt, so dass sich Passanten davon bedroht gefühlt und die Polizei alarmiert hätten.

Im Zuge eines achtstündigen Polizeigroßeinsatzes sei er schließlich von Spezialkräften überwältigt und festgenommen worden. Der Mann sei dabei leicht verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann liege bereits ein Haftbefehl vor. Weitere Verletzte gebe es nicht. Die anderen Bewohner des Hauses im Stadtteil Blumensiedlung hätten dieses während der mehrstündigen polizeilichen Maßnahmen verlassen. Der Bereich war großräumig abgesperrt worden.