Polizei bittet um Mithilfe: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in Halle

In der Nacht auf Freitag sind in Halle zwei Männer verletzt worden. Sie kamen mit Stichverletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise.

Halle/dpa/DUR - Zwei Männer sind bei einer Auseinandersetzung mit Unbekannten in Halle verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verletzten mehrere Täter in der Nacht auf Freitag zwei Männer im Alter von 40 und 38 Jahren in der Großen Ulrichstraße. Rettungskräfte brachten die beiden Männer mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Der 40-Jährige ist den Angaben zufolge noch in stationärer Behandlung.

Sein 38 Jahre alte Begleiter hat das Krankenhaus laut einer Polizeisprecherin verlassen. Den Angaben zufolge wurden die Männer von zwei oder drei Tätern angegriffen. Wie es zu der Auseinandersetzung kam und mit welchen Gegenständen die Männer verletzt wurden, ist noch unklar.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Hinweise werden unter der Rufnummer 0345/224-1291 entgegengenommen.