Polizei weckt Einbrecher

Zella-Mehlis - Ein Einbrecher ist in einer Gartenanlage in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) vom Schlaf übermannt worden. Geweckt hat ihn später die Polizei. Zuvor war in der Anlage in sieben Gartenhäuser eingebrochen worden. Dabei hatte der Täter die Türen mit brachialer Gewalt geöffnet, wie die Landespolizeiinspektion Suhl am Samstag informierte. Der Schaden wurde auf 1200 Euro beziffert. In einer der Lauben wurde der 18-Jährige dann am Freitag schlafend entdeckt.

Die Polizei rät, in Gartenhäusern keine wertvollen Sachen zu lagern. Diebe hätten es regelmäßig vor allem auf Unterhaltungselektronik und teures Werkzeug abgesehen.