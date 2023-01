Polizei verhindert Straßenblockade von Klimaschützern

Berlin - Eine versuchte Straßenblockade von Klimaschutz-Demonstranten in Berlin ist von der Polizei verhindert worden. Unmittelbar nachdem mehrere Blockierer sich am Freitagmorgen an einer Kreuzung auf eine Straße setzten, stürmten Polizisten herbei und zerrten die jungen Menschen zur Seite. Das zeigte ein Video, dass die Protestgruppe Letzte Generation twitterte. Die Polizei bestätigte die verhinderte Blockadeaktion an der Autobahnausfahrt Tempelhofer Damm. Auch eine weitere Blockade mit festgeklebten Demonstranten auf der Konstanzer Straße in Wilmersdorf sei schnell beendet worden.

Die Demonstranten zeigten auch gelbe Holzkreuze zur Solidarität mit den Besetzern, die sich gegen die Räumung des Ortes Lützerath in Nordrhein-Westfalen wehren.

Vor fast genau einem Jahr hatte die Gruppe Letzte Generation mit ihren Blockaden in Berlin begonnen. Bis jetzt wurden mehr als 2700 Strafanzeigen gestellt und mehr als 750 mutmaßliche Blockierer ermittelt.