Polizei sucht Zahnarztmobil-Diebe in Schneverdingen

Schneverdingen (dpa/lni) - - Diebe haben in Schneverdingen im Landkreis Heidekreis einen Transporter gestohlen, in dem eine kleine Zahnarztpraxis verbaut ist. Das Fahrzeug sei vom Gelände eines Autohändlers verschwunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Heck des Transporters sei für Zahnbehandlungen umgebaut worden. Die Ermittler schätzen den Wert des Fahrzeugs auf rund 46.000 Euro. Sie suchen nun nach Zeugen, die zwischen dem Donnerstagnachmittag und dem Freitagnachmittag der vergangenen Woche etwas Verdächtiges gesehen haben.