Polizei stoppt illegales Autorennen

Magdeburg - Die Polizei hat in Magdeburg ein illegales Autorennen beendet. Den Angaben zufolge lieferten sich zwei Autofahrer am späten Freitagabend auf der Lübecker Straße ein Rennen mit überhöhter Geschwindigkeit. Genaue Daten dazu würden noch ausgewertet, wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte. Teilweise seien die Fahrzeuge nebeneinander über Sperrflächen und mit deutlicher Unterschreitung des Sicherheitsabstandes gefahren.

Ein 45-jähriger Fahrer wurde schließlich auf Höhe des Neustädter Friedhofs gestoppt. Der 28-jährige Fahrer des anderen am Rennen beteiligten Autos ignorierte hingegen die Aufforderung der Polizei anzuhalten. Wenig später wurde auch er durch weitere Beamte gestoppt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Beiden Fahrern wurde der Führerschein entzogen. Zudem ergab eine Überprüfung unter anderem, dass an den Fahrzeugen bauliche Veränderungen vorgenommen wurden.