Polizei stoppt betrunkenen und führerscheinlosen Autofahrer

Droyßig - Auf der Autobahn 9 zwischen Naumburg und Droyßig hat die Polizei an Heiligabend einen betrunkenen Autofahrer gestoppt. Der 48 Jahre alte führerscheinlose Mann aus Thüringen fiel den Beamten auf, weil er in einem Baustellenbereich deutlich zu schnell unterwegs gewesen ist, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Halle mitteilte. Bei der Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von über 1,5 Promille ermittelt. „Die Fahrt war damit beendet und entsprechende polizeiliche Maßnahmen wurden eingeleitet“, bilanzierte der Polizeisprecher.