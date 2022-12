Polizei rettet schwarzen Schwan von der A72

Plauen - Die Polizei hat einen schwarzen Schwan von der A72 gerettet. Das verletzte Tier verirrte sich zwischen den Anschlussstellen Plauen-Ost und Plauen-Süd auf die linke Spur der Fahrbahn, wie die Polizei am Montag mitteilte. Mehrere Fahrer hielten am Samstagnachmittag an und versuchten, den Schwan zu retten. Die alarmierten Polizisten sicherten schließlich die Stelle und brachten den Schwan zur Versorgung in ein Tierheim in Plauen.