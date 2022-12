Polizei: Pferd starb an akuter Kolik

Roßdorf - Das auf einer Koppel in Roßdorf (Schmalkalden-Meiningen) tot gefundene Pferd ist nicht wegen eines gewaltsamen Angriffs gestorben. Die Haflingerstute sei einer akuten Kolik erlegen, teilte die Polizei am Freitag nach Untersuchungen das Kadavers im Landesamt für Verbraucherschutz mit. Die schweren Verletzungen, die das Pferd aufgewiesen habe, könnten auf Tierfraß zurückgeführt werden. Zunächst war angenommen worden, das ein Tierquäler das Pferd so schwer verletzte.