Polizei nimmt Autoposer-Szene unter die Lupe

Hannover - Bei landesweiten Kontrollen sogenannter Autoposer hat die niedersächsische Polizei über 600 Autos und ihre Insassen unter die Lupe genommen. Dabei seien am vergangenen Wochenende 30 Straf- und 120 Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeigen gestellt worden, teilte das Landeskriminalamt Niedersachsen am Dienstag mit. Ein Fahrer habe unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden - bei ihm hätten die Beamten zudem eine geladene Schreckschusswaffe gefunden. An mehreren der oft PS-starken und getunten Autos seien Bauartveränderungen festgestellt worden. Die Beamten stellten vier Fahrzeuge sicher.

Die Kontrollen richteten sich den Angaben zufolge gegen Fahrer aus kriminellen Clanstrukturen und dem kriminellen Milieu - diese zählen oft zur Autoposerszene. Rund 300 Polizistinnen und Polizisten im Gebiet der sechs niedersächsischen Polizeidirektionen Hannover, Braunschweig, Göttingen, Lüneburg, Oldenburg und Osnabrück waren an den Kontrollen beteiligt. Sie beschlagnahmten einen Führerschein und leiteten in vier Fällen Ermittlungen wegen Rauschgiftbesitzes ein.

Kriminelle Clanstrukturen stellten Polizei und Justiz vor Herausforderungen - alle Arten von Rechtsverstößen und Kriminalität gehörten dazu, teilte das Landeskriminalamt mit. Unter Autofahrern, die sich über alle Regeln hinwegsetzten und mit hochmotorisierten Fahrzeugen den Straßenverkehr als ihre Bühne nutzt, leide zunehmend die Verkehrssicherheit.

Die Fahrer versuchten sich mit riskanten Fahrmanövern wie kurzer, schneller Beschleunigung oder starkem Lärm wie etwa Fehlzündungen in Szene zu setzen - bis hin zu verbotenen Autorennen. Dabei werden den Angaben zufolge auch völlig Unbeteiligte gefährdet, nicht nur in Großstädten, sondern zunehmend auch auf dem Land.