Polizei nimmt 16-Jährigen nach Raub fest

Bremen - Ein 16-Jähriger soll drei Teenager in Bremen überfallen und ihnen Handys und Markenklamotten geraubt haben. Der 16-Jährige und zwei Mittäter seien den drei 13 bis 15 Jahre alten Jugendlichen am Sonntag entgegengekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Das Trio habe die Jungen aufgefordert, Geld und Smartphones rauszugeben, sonst würden sie mit Messern abgestochen werden.

Zudem mussten die Teenager eine Weste und einen Pullover ausziehen und den Tätern geben. Die Räuber flüchteten anschließend. Bundespolizisten stellten jedoch einen von ihnen. Er hatte Diebesgut bei sich, das aus Straftaten stammte. Der 16 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen gegen ihn und seine Komplizen zu weiteren Straftaten dauern an.