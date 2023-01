Polizei löst illegales Autorennen von Tuning-Fahrzeugen auf

Oberharz am Brocken - Die Polizei hat ein illegales Autorennen im Tunnel an der Rappbodetalsperre im Harz aufgelöst. Die Beamten hatten einen Hinweis bekommen, dass sich dort am Samstagabend etwa 200 Menschen getroffen hatten. Mehrere offensichtliche Tuning- Fahrzeuge seien im Tunnel ein verbotenes Rennen gefahren und von Zuschauern bejubelt worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Beamten sperrten den Tunnel. Die Schaulustigen zogen samt Fahrzeugen ab. Die Polizei leitete vier Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Fahrzeugrennen ein. Zudem wurden neun Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Tuning-Fahrzeuge sind Umbauten von Autos mit meist auffälliger Karosserie und lautstarkem Motor.