Polizei fasst mutmaßliche Zigarettendiebe in Rotenburg

Rotenburg - Die Polizei im Landkreis Rotenburg hat vier Verdächtige festgenommen, die mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen haben sollen. Die Männer im Alter zwischen 27 und 38 Jahren sollen in der Nacht auf Montag in den Orten Bothel und Hemslingen zugeschlagen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Während einer der Aufbrüche wurden die Täter gestört und flüchteten. Kurze Zeit später fanden die Ermittler die Verdächtigen. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnungen und Autos entdeckten die Polizisten eine große Menge an Zigaretten. Alle vier Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.