Hannover - In Hannover hat ein unbekannter Täter mehrere Schüsse auf zwei Autos abgegeben. Verletzt wurde allerdings niemand, teilte die Polizei am Montag mit. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags eingeleitet worden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Zeugen meldeten der Polizei am Sonntagabend Schussgeräusche am Herrenhäuser Markt. Die dorthin geeilten Einsatzkräfte fanden Projektilreste und zwei beschädigte Autos vor. Einer der Wagen sei mit laufendem Motor dort gestanden und habe Beschädigungen aufgewiesen, die auf mindestens zwei Einschüsse deuteten. Ein anderer geparkter Wagen habe ebenfalls eine Beschädigung gehabt, die mutmaßlich von mindestens einer Schussabgabe stamme. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen sei kein Tatverdächtiger gefunden worden, hieß es. Die Halter der beiden beschädigten Autos wurden unverletzt an ihren Wohnanschriften in Hannover angetroffen. Auch sonst seien keine Verletzten bekannt.

Aufgrund der Spurenlage gehen die Ermittler davon aus, dass ein und derselbe Täter für die Beschädigungen an den Autos verantwortlich ist. Es werde daher von einer Schussabgabe durch eine Person und nicht von einem Schusswechsel ausgegangen. Eine Tatwaffe sei zunächst nicht gefunden worden, hieß es. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.