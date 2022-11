Polizei entdeckt gestohlenes Motorrad in Kleintransporter

Fürstenwalde - Bei einer Verkehrskontrolle haben Polizisten ein gestohlenes Motorrad in einem Kleintransporter entdeckt. Der Transporter sei in Fürstenwalde Richtung polnische Grenze unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Bei dem 39-jährigen Fahrer stellten die Beamten am Dienstagmorgen zudem Drogenkonsum fest und fanden ein Messer, welches unter das Waffengesetz fällt. Das gefundene Motorrad mit Berliner Kennzeichen wurde von dem Halter auf Anfrage als gestohlen gemeldet. Der 39-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Das Motorrad hat einen Wert von 19.000 Euro.