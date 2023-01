Polizei entdeckt Cannabis-Plantage mit rund 100 Pflanzen

Bremen - Eine Indoor-Plantage mit rund 100 Cannabispflanzen haben Polizeibeamte in Bremen entdeckt. Ein 25-jähriger Mann wurde wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten hatten den Mann als Halter eines Fahrzeugs nach einer Verkehrsunfallflucht zu Hause aufgesucht. Dabei kam den Polizisten starker Cannabisgeruch aus dem Kellerraum entgegen. Im Gebäude entdeckten sie mit mehreren Kilogramm Cannabis gefüllte Plastiktüten. Im weiteren Verlauf entdeckten sie in einem Nachbargebäude die Indoor-Plantage mit den Pflanzen und umfangreichem Material zum Cannabis-Anbau.