Pokémon-Karten geschmuggelt - Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung

Gottmadingen/dpa - Weil er Pokémon-Sammelkarten im Wert von fast 1800 Euro aus der Schweiz nach Deutschland schmuggeln wollte, wird gegen einen 31-Jährigen wegen versuchter Steuerhinterziehung ermittelt. Ein Großteil der 700 Karten sei in Briefumschlägen verpackt gewesen, auf denen die zugehörigen Geldbeträge standen, sagte ein Sprecher des Hauptzollamts Singen am Montag. "Der wusste mit Sicherheit, was die meisten Karten wert sind."

Angemeldet habe der Mann die Ware trotzdem nicht, bevor er vergangene Woche den Grenzübergang in Gottmadingen passieren wollte. Dort entdeckten Kontrolleure die Sammelkarten. Das kam den 31-Jährigen demnach teuer zu stehen. Er habe nicht nur die Einfuhrabgaben von fast 390 Euro zahlen müssen, sondern auch eine Sicherheitsleistung in Höhe der zu erwartenden Geldstrafe von 350 Euro. Erst danach durfte der Mann mit den Sammelkarten weiterfahren.