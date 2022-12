Platz zwei als Ziel: Eastside will sich rehabilitieren

Berlin - Nur drei Tage nach der ernüchternden 0:3-Niederlage gegen UCAM Cartagena wollen die Tischtennis-Damen vom TTC Berlin Eastside im Rematch die passende Reaktion zeigen. Mit einem Sieg in der Frauensporthalle des Freizeitforums Marzahn will der deutsche Meister am Freitag (18.30 Uhr) so hoch wie möglich gewinnen, um zumindest Platz 2 und den damit verbundenen Einzug in die K.o.-Runde des Königswettbewerbs zu sichern.

Damit geht Eastside mit 2:4 Punkten in die letzte Gruppenpartie. Cartagena ist mit 4:0 Erster, ASC Quattro Mori Cagliari (Italien) mit 0:4 Schlusslicht. Offen ist neben dem Eastside-Match noch die Partie zwischen Cartagena und Cagliari in Spanien am Sonntag. In der Halbzeitpause der Partie in Marzahn werden auch die Gruppen für das Deutsche Pokalfinale 2023 der Frauen am 7./8. Januar in Berlin ausgelost.