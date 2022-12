Planbare Eingriffe in Potsdamer Klinikum eingeschränkt

Potsdam - Auch das Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam hat die Zahl nicht zwingend notwendiger Operationen eingeschränkt. Dies sei seit Beginn der Woche der Fall, teilte eine Sprecherin auf Anfrage am Mittwoch mit. „Dieser Schritt ist notwendig geworden, um die steigende Anzahl an Notfallpatienten zu versorgen und in der aktuellen Situation weiter handlungsfähig zu bleiben.“

Die Kliniken sind wegen zunehmender Personalausfälle stark belastet. Zudem führten immer mehr Patienten, die wegen Corona, Influenza oder RSV-Erkankungen strikt isoliert werden müssten, zu einer größeren Arbeitsdichte, hieß es aus dem Klinikum.

Wegen einer deutlichen Zunahme von Krankheitsfällen unter Patienten und Mitarbeitenden werden ab diesem Donnerstag (15.12) am Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum vorübergehend keine geplanten Operationen und Behandlungen mehr durchgeführt. Das teilte das Krankenhaus am Mittwoch mit.