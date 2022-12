Plädoyers erwartet im Doppelmord-Prozess in Fischerhude

Verden - Im Prozess wegen eines Doppelmordes und eines versuchten Mordes in Fischerhude werden am Mittwoch (9.30 Uhr) am Landgericht Verden die Plädoyers erwartet. Dem 65-jährigen Angeklagten wird zur Last gelegt, Ende Dezember 2021 in dem Künstlerdorf bei Bremen eine 73-jährige Frau und deren 56 Jahre alten Sohn erschossen zu haben. Weiter soll soll er einer 53-jährigen Besucherin der Familie in den Kopf geschossen haben. Die Frau überlebte.

Als Tatmotiv geht die Staatsanwaltschaft von Rache aus: Der verarmte Pferdezüchter habe einen ehemaligen Freund und Kollegen treffen wollen, den er für seine Misere verantwortlich machte. Deshalb habe der Angeklagte dessen Mutter und Bruder erschossen. Das Urteil soll auf den Tag genau ein Jahr nach der Tat am 28. Dezember ergehen (Az. 10 Ks 103/22).