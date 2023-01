Pistorius: Schnelle Entscheidung über neuen Innenminister

Hannover - Der künftige Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) rechnet mit einer schnellen Regelung seiner Nachfolge als niedersächsischer Innenminister. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) werde bald eine Entscheidung bekanntgeben, sagte Pistorius am Dienstag in Hannover. „Ich bin sicher, dass er wie in der Vergangenheit eine hervorragende Personalentscheidung treffen wird.“ Ihm selbst stehe es nicht zu, sich einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu wünschen, antwortete er auf eine Frage. Pistorius (62) war seit 2013 Landesinnenminister.