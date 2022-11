Pistorius fordert: Banken sollen Geldautomaten nachrüsten

Hannover - Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat Banken und Sparkassen angesichts häufiger Angriffe auf Geldautomaten aufgefordert, ihre Automaten nachzurüsten und zu sichern. Es ärgere ihn, dass die Geldhäuser nicht in der Lage seien, die gleichen Maßnahmen zu treffen wie Banken in den Niederlanden, sagte der SPD-Politiker am Montag in Hannover. Versuche dort jemand, einen Automaten zu sprengen, werde das Geld zerstört oder verklebt. „Ich habe kein Verständnis dafür, dass die Banken und Sparkassen so lange brauchen.“ Pistorius schloss eine entsprechende Bundesratsinitiative nicht aus, um Banken zur Nachrüstung zu verpflichten.

Beim Einsatz von Sprengstoffen könnten Menschenleben gefährdet werden, mahnte der Minister. Er betonte, die Polizei könne nicht an jeden Geldautomaten einen Streifenwagen stellen.