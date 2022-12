Piotr Chrapkowski verlässt Magdeburg am Saisonende

Magdeburg - Der SC Magdeburg und Abwehrspieler Piotr Chrapkowski gehen nach der laufenden Spielzeit getrennte Wege. „Wir lieben die Fans und den Verein, aber nach sechs sportlich sehr erfolgreichen Jahren mit der SCM-Familie ist es jetzt Zeit, mich noch mal für eine neue Herausforderung zu empfehlen“, wurde der Pole am Dienstag in einer Mitteilung des Handball-Bundesligisten zitiert. „Wohin es für uns geht, ist noch nicht entschieden. Fest steht jedoch, dass ich noch weiter Handball spielen möchte.“

Cheftrainer Bennet Wiegert sagte: „Mit seiner Erfahrung und seiner Robustheit in der Abwehr hatte er einen erheblichen Anteil an den Erfolgen der jüngsten Vereinsgeschichte. Daher fällt es uns auch sehr schwer, ihn am Saisonende gehen zu lassen, wollen ihm für seine Zukunft aber keine Steine in den Weg legen.“

Chrapkowski wechselte 2017 aus Kielce nach Magdeburg. Mit dem SCM wurde der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft European-League-Sieger, deutscher Meister und holte zweimal die Club-Weltmeisterschaft an die Elbe.