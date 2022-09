Pflegepersonal größte Herausforderung für Gesundheitspolitik

Hannover - Eine Mehrheit der Menschen in Niedersachsen sieht laut einer Umfrage die größte gesundheitspolitische Herausforderung darin, den Personalmangel in der Pflege zu beheben. Befragt vom Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Krankenkasse DAK-Gesundheit gaben 94 Prozent der Teilnehmer an, in der personellen Ausstattung der Gesundheitsbranche ein dringendes oder sehr dringendes Problem zu sehen. In Bezug auf die Einrichtungen sahen die Befragten dabei den höchsten Handlungsbedarf bei Pflegekräften in Kliniken (39 Prozent) sowie in Heimen (35 Prozent). Bei Ärzten in Praxen (15 Prozent) und Kliniken (4 Prozent) sowie Arzthelfern (1 Prozent) wurde die Dringlichkeit geringer eingestuft.