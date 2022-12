Personalmangel bei der Bahn: Abellio kündigt Zugausfälle an

Halle - Wegen Personalmangels in den Stellwerken an der Strecke zwischen Halle und Nordhausen rechnet das Zugunternehmen Abellio am vierten Adventswochenende erneut mit Zugausfällen. „Da mehrere Stellwerke entlang der Strecke über mehrere Abende und Nächte nicht besetzt werden, kann der gesamte Streckenabschnitt zwischen Halle und Nordhausen in diesen Zeiten nicht befahren werden“, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Mittwoch.

Der Zugverkehr werde von Donnerstagabend bis Montagmorgen abends und nachts eingestellt, sagte der Sprecher. Jeweils ab 20.00 Uhr abends, am Sonntag bereits ab 18.00 Uhr, bis zum kommenden Morgen um 6.00 Uhr sei die Strecke nicht oder nur teilweise befahrbar. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt könne noch nicht gesagt werden, inwiefern ein Schienenersatzverkehr angeboten werde. Bereits an anderen Tagen hatte es im Dezember wegen erhöhten Krankenstandes Zugausfälle im Netz von Abellio gegeben.