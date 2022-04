ZDF-Fernsehrat postet peinliche Tweets und entschuldigt sich

Was ist dem ZDF-Fernsehrat denn da passiert? Mitten in der Nacht wurden Tweets abgesetzt, die schon an Peinlichkeit grenzen. Ein Versehen oder doch Absicht?

Magdeburg/DUR/it - Über den offiziellen Account des ZDF-Fernsehrates wurden in der Nacht zum Sonntag recht untypische Tweets gepostet. Startschuss war die Reaktion auf ein Foto des Pianisten Igor Levit. Dort ist ein Klavier zu sehen und auf dem Hocker eine Flasche Bier.

Gegen kurz vor ein Uhr nachts hat der ZDF-Fernsehrat auf den Tweet geantwortet. "Sieht ein bisschen aus wie anal intruding bei der Arbeit. Könnte aber auch Beethovens 1. Klavierkonzert sein", schreibt der Account. Doch das war nicht der einzige fragwürdige Tweet. Levit sagte darauf, dass sie nicht so viel Alkohol trinken sollten. Die Antwort des Fernsehrates: "Auch nicht, um arbeitsfähig zu bleiben? Machst du doch auch!"

Sieht ein bisschen aus wie anal intruding bei der Arbeit. Könnte aber auch Beethovens 1. Klavierkonzert sein!? — ZDF-Fernsehrat (@ZDFfernsehrat) April 2, 2022

Ein weiterer Twitter-Nutzer hat ebenfalls auf den Tweet geantwortet und war sich unsicher, ob jemand von einem falschen Account getwittert hat oder ob sich dabei wirklich um Statement des Fernsehrates handelt. Und daraufhin kam die nächste Antwort, dass der Fernsehrat so bunt und breit sei wie die Gesellschaft - mit dem Zusatz "Na ok, im Moment ist er vor allem breit".

Hat da etwa ein Mitarbeiter in der Nacht einen über den Durst getrunken und sich einen schlechten Scherz erlaubt? Gegen halb zwei Uhr kommentierte der Account den Tweet erneut und erwähnte dabei auch Christoph Becker, Mitglied im Fernsehrat und für den Bereich Musik zuständig.

ZDF-Fernsehrat ist eine nüchterne Kommunikation wichtig

Erst am Sonntagnachmittag meldete sich der Fernsehrat "in eigener Sache" auf Twitter und entschuldigte sich für den Zwischenfall. "In diesem Account wurde in einer Weise kommuniziert, die den Aufgaben, dem Selbstverständnis und den Gepflogenheiten des Gremiums in keiner Weise gerecht wird", heißt es. Es sei dafür gesorgt, dass so ein Vorfall nicht wieder vorkomme.

"Eine nüchtern-wertschätzende Kommunikation ist Voraussetzung für den Diskurs, für den der Fernsehrat stets eintritt“, schreibt der Fernsehrat weiter. Vor allem das Wort "nüchtern" sorgt bei den Nutzern für ein Schmunzel. Wie es zu den fragwürdigen Tweets kommen konnte, wird nicht beantwortet. Aufgrund des Statements könnte jedoch vermutet werden, dass es sich um einen Mitarbeiter handelt, der womöglich nicht aus Versehen über den ZDF-Account getwittert hat. Wäre der Account gehackt worden, hätte dies sicherlich Erwähnung in dem Entschuldigungstweet gefunden.