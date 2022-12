Parteizentrale der Grünen mit Farbe beschmiert

Berlin - Unbekannte haben die Parteizentrale der Grünen in der Berliner Innenstadt beschmiert. Ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes entdeckte die 2,70 Meter mal 60 Zentimeter große Farbschmiererei am Samstagabend, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die arabischen Schriftzeichen bedeuten ersten Ermittlungen zufolge übersetzt „Revolution“ oder „Putsch“. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes ermittelt. Räumlichkeiten von politischen Parteien werden in Berlin öfter Ziel von Beschädigungen oder Farbattacken.