Paar wegen Totschlags und Kindesmisshandlung angeklagt

Dessau-Roßlau - Vor dem Landgericht in Dessau-Roßlau muss sich von Dienstag (09.00 Uhr) an ein Paar wegen Totschlags und schwerer Misshandlung Schutzbefohlener verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann und der Frau auch die Verletzung ihrer Fürsorgepflicht vor. Laut den Ermittlungen sollen die Angeklagten gegen ihre etwa 15 Monate alte Tochter massive Gewalt verübt haben. Das Kind sei noch in derselben Nacht im Januar 2022 an einer Hirnschwellung gestorben. Das Landgericht hat weitere Verhandlungstermine bis zum 17. Februar anberaumt.