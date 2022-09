Ostdeutsche und Deutsche Skateboard-Meisterschaften

Leipzig - Von Freitag bis Sonntag finden in Leipzig die Ostdeutschen sowie die Deutschen Skateboard-Meisterschaften statt. Im Skatepark am Heizhaus im Leipziger Stadtteil Grünau treten Profis und Amateure in drei Gruppen gegeneinander an, wie der Veranstalter Skater Palace mitteilte. Fahrerinnen und Fahrer, die sich noch nicht auf den drei Regionalmeisterschaften qualifiziert haben, erhielten am Freitag auf den Ostdeutschen Meisterschaften die Chance auf einen Startplatz bei den Deutschen Meisterschaften am Samstag und Sonntag.

Das Wochenende der 25. Meisterschaften eröffne die Amateurgruppe der Mädchen. Am Folgetag sollen nach Angaben des Veranstalters dann die Halbfinals sowie die Finale stattfinden, bevor am Abend die deutschen Meisterinnen und Meister innerhalb der unterschiedlichen Gruppen geehrt werden.