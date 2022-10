Osnabrück unterliegt in Elversberg

Meppen/Elversberg - In der 3. Fußball-Bundesliga hat der VfL Osnabrück die dritte Niederlage infolge kassiert. Beim Aufsteiger und Tabellenführer SV Elversberg unterlag die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger am Samstag mit 1:4 (0:2). Der überraschende Spitzenreiter gewann verdient und kam durch Jannik Rochelt (2. Minute) und Luca Schnellbacher (40.) in Führung. Erik Engelhardt erzielte zwischendurch den Anschlusstreffer (63.) für die Niedersachsen, aber erneut Rochelt (68.) und Israel Suero Fernandez (90.+3) sorgten für den deutlichen Sieg.

Der SV Meppen verlor gegen Borussia Dortmund II. Für die Westfalen trafen Timo Bornemann (54.) und Moritz Broschinski (90.+2). Für die Emsländer war es die vierte Niederlage nacheinander. Zuletzt gelang dem Club in der Liga Mitte August ein Sieg gegen Waldhof Mannheim (6:2). Vor den ausstehenden drei Spielen der letzten drei Teams in der Tabelle stehen die Meppener auf dem 16. Tabellenrang.