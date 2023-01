Ohne Ticket unterwegs - 16-Jährige attackiert Polizistin

Leipzig - Eine 16-jährige mutmaßliche Schwarzfahrerin hat im Leipziger Hauptbahnhof eine Bundespolizistin geschlagen und angeschrien. Die Beamtin wurde dabei im Gesicht, am Handgelenk und an der Schulter verletzt, wie die Bundespolizei am Freitagmorgen mitteilte. Die 16-Jährige war am Mittwochabend mit einer Freundin ohne Ticket mit dem ICE von Berlin nach Leipzig gefahren. Als die Bundespolizei am Bahnsteig auf die beiden Mädchen wartete, um sie zur Identitätsfeststellung auf das Revier zu bringen, rastete die 16-Jährige aus.