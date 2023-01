OB Wilke schockiert über Angriffe gegen Polizisten

Frankfurt - Der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke, hat sich schockiert über Angriffe auf Polizisten in seiner Stadt in der Silvesternacht gezeigt. „Da rücken Einsatzkräfte aus, um ihren Dienst zu tun - auch in der Silvesternacht, um für uns alle da zu sein und dann werden die tatsächlich attackiert (...) das ist natürlich vollkommen inakzeptabel“, sagte Wilke am Montagabend dem Stadtradio 91,7 Oderwelle.

Bedauerlich sei auch, dass es wegen solcher Vorfälle nun wieder Diskussionen um Verbotszonen gebe, sagte Wilke. „Und das ist natürlich schade, für all diejenigen, die friedlich im kleinen und vernünftigen Rahmen vielleicht auch mit der Familie feiern.“

Nach Angaben des Polizeipräsidiums hatte es in der Silvesternacht fünf Angriffe auf Polizeibeamte gegeben. So sei ein Bereitschaftswagen der Polizei von Unbekannten mit Pyrotechnik beschossen worden. Als Polizisten die Täter stellen wollten, seien weitere Böller gegen die Einsatzkräfte geworfen worden. Verletzt wurde niemand. Die Täter konnten nach Angaben der Polizei unerkannt entkommen.