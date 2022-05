Nur Bares ist Wahres - Warum die Deutschen auf Münzen und Scheine bestehen

Die EU-Kommission will Cash-Geschäfte nur noch bis 10.000 Euro zulassen. Vor allem in Deutschland wird dagegen Sturm gelaufen. Warum eigentlich?

Berlin/MZ - In Frankreich sind es für französische Steuerzahler 1.000 Euro, in Italien 999 Euro und in Griechenland ist bei 500 Euro Schluss. Obergrenzen für Bargeldzahlungen sind in vielen europäischen Ländern Standard. Der jüngst vorgelegte Plan der EU-Kommission, Bargeldzahlungen auf 10.000 Euro zu deckeln, sieht da eine vergleichsweise hohe Obergrenze vor. Und betrifft nur die wenigen Mitgliedsländer, die bislang kein Limit eingeführt haben: darunter Österreich, Luxemburg - und Deutschland.