Halle - Der SV Union Halle-Neustadt hat zwei Spielerinnen langfristig an sich gebunden. Julia Niewiadomska und Lata Lepschi haben ihre Verträge beim Handball-Bundesligisten bis 2025 verlängert. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung bekannt. Die 20 Jahre alte polnische Junioren-Nationalspielerin Niewiadomska hat sich in dieser Saison zu einer Leistungsträgerin entwickelt und in zehn Spielen 46 Tore erzielt. „Ich freue mich, dass eine junge Spielerin wie Niewiadomska sich in dieser Saison so gut entwickelt hat und sich mit dem Verein und der Region identifiziert“, sagte Sportdirektor Jan-Henning Himborn. Lepschi gehört dem Verein bereits seit 15 Jahren an und ist nach dem feststehenden Wechsel von Anica Gudelj nach dem Ende dieser Saison zum rumänischen Zweitligisten CSM Corona Brasov momentan die einzige Torfrau im Kader des Bundesligisten für das kommende Spieljahr.